¿Lupillo Rivera ya se quitó el tatuaje de Belinda? Una imagen muestra que Lupillo Rivera rompió su promesa y se quitó el tatuaje que tenía en el brazo con el rostro de Belinda. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, Belinda y Christian Nodal anunciaron su compromiso matrimonial. Ante ello, salió a la luz que su ex Criss Angel se había quitado el tatuaje que se puso en el pecho en honor a la cantante. Como el mago, Lupillo Rivera también se realizó un dibujo permanente en el brazo con el rostro de la intérprete de "Amor a primera vista", con quien presumió tuvo un romance. Sin embargo, de manera velada, revela que ha eliminado ese grabado de su piel ¿será? La noticia la dio a conocer el tatuador Tanke Rules en su cuenta de Instagram, donde mostró una foto con el intérprete de "Sufriendo a solas" en su estudio. "Tuve la suerte de cubrirle un tattoo a mi compa Lupillo Rivera adivinan cuál fue?", escribió. Y en una de sus historias repite la imagen y señala el mencionado brazo. Además, utilizó los hashtags Belinda y Nodal. Belinda, Lupillo Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicha instantánea fue reposteada por el miembro del clan Rivera en una de sus historias; con lo cual validó el mensaje de Tanke Rules. Cabe recordar que cuando se tatuó, aseguró públicamente que fue una promesa y nunca se iba a quitar el dibujo de su cuerpo. Lupillo Rivera y Belinda Tattoo "Muchas críticas porque me hice el tatuaje, pero es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar y creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, aquí la traigo y ahí se va a quedar, y ahí siempre la voy a tener", comentó en aquel momento. Lupillo Rivera Lupillo Rivera no ha mostrado la nueva imagen que sustituye el rostro de Belinda tampoco se ha pronunciado sobre la próxima boda.

