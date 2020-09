Lupillo Rivera por fin revela si se quitará el tatuaje que tiene de Belinda Lupillo Rivera prometió a Belinda conservar por siempre el dibujo de ella que se hizo en la piel. Ahora que la cantante tiene un nuevo romance ¿él cumplirá su promesa? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se rumoró que Belinda y Lupillo Rivera mantenían un romance, ella nunca aceptó ese noviazgo pese a que el hermano de la Diva de la Banda aseguró lo contrario e incluso, se tatuó el rostro de la actriz. Ahora que la intérprete de “Dopamina” ha hecho pública su relación sentimental con Christian Nodal ¿el primero se quitará el dibujo de su brazo? “Tengo una promesa [de nunca quitarse ese tatuaje], yo di mi palabra y la palabra la tengo bien empeñada y para que me hagan cambiarla es muy difícil”, advirtió Rivera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Pero también tengo que respetar y darle el honor, y darle la honra a la persona que esté a mi lado [alguna nueva pareja]. Entonces, si la muchacha, algún día, me dice ‘hazme el favor’, pues me lo voy a tener que quitar”. RELACIONADO: ¡Lupillo Rivera le envía mensaje a Belinda! ¿Qué le dijo? Image zoom Respecto a los meses que pasó con la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate, considera que fueron agradables. Ahora, no guarda resentimiento contra la cantante y solo tiene buenos deseos para su nuevo romance. Image zoom Instagram/Belinda “Yo no sé qué hayan comentado ni nada [sobre su relación con Belinda], pero lo que puedo decir es que fue un tiempo muy grato de vida”, agregó. “Ahorita cada quien está por su lado, cada quien se está divirtiendo a su manera y yo, la verdad, le deseo la mejor suerte a ella y él, a Belinda y [Christian] Nodal, con mucho respeto, no tengo nada malo que decir de ninguna de las dos personas”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Rosa Saavedra, madre de Lupillo Rivera reveló que a Belinda “solo por teléfono la saludé” y dio a conocer qué consejo le dio a su hijo cuando supuestamente era novio de la cantante. “No tuve tiempo de tratarla”, mencionó Saavedra a la misma emisión. “[Le dije a Lupillo] ‘fíjate dónde estás poniendo el ojo’”.

