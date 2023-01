Lupillo Rivera se disculpa públicamente con Mayeli Alonso El cantante reiteró su deseo de evitar conflictos con la mamá de sus hijos y ex, Mayeli Alonso, tras el pleito en redes sociales entre ella y la mamá de su actual novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego del explosivo pleito en redes sociales entre Mayeli Alonso y la mamá de la novia de Lupillo Rivera, el cantante se disculpó públicamente con su exesposa y reiteró su deseo por llevar una relación en paz. "En los últimos días se han hecho algunas declaraciones en las cuales gente cercana se ha visto afectada. Es por ello que a mis hijos y a la mamá de mis hijos quiero pedirles una disculpa, ya que en muchas ocasiones lo que se dice u opina se sale de contexto", expresó a través de un comunicado en sus redes sociales. "No quiero mal interpretaciones, ni conflictos de ningún tipo". Lupillo señaló a Marisol Chávez de hacer declaraciones fuera de lugar que no sólo afectan a sus hijos y exesposa, sino a su carrera, y reiteró que los comentarios hechos por la mamá de Giselle Soto están fuera de su control. "Reconozco que los comentarios de la mamá de mi pareja estuvieron fuera de lugar. No tengo ninguna injerencia en esto, sin embargo, reitero una disculpa pues como lo he mencionado afecta a mis hijos y a su mamá", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al mismo tiempo, aseguró que el único compromiso que tiene actualmente es con su carrera. ¿Habrá terminado con Soto? Está por verse. Lo cierto es que tras la transmisión en vivo de Alonso y Chávez, el intérprete se apresuró a aclarar que no sostiene ningún tipo de relación con la mamá de su novia y que solamente la ha visto en un par de ocasiones. Lupillo Rivera Lupillo Rivera | Credit: Mezcalent De acuerdo a Alonso, la disputa empezó hace unos cuatro meses cuando Chávez habría iniciado una campaña de comentarios negativos en su contra —y en contra de la línea de maquillaje, vitaminas y otros productos que Alonso vende. Durante una transmisión en vivo de la estrella de telerrealidad, a principios de esta semana, Chávez pidió conectarse, a lo que Alonso accedió. Al entrar al en vivo, Chávez comenzó a insultar a la madre de los hijos del cantante y, entre otras cosas, amenazó con dejar morir a Alonso si llegaba como paciente al hospital donde Chávez dice trabajar. Alonso respondió a los ataques y por primera vez habló públicamente de la novia de su ex y lo que ha tenido que soportar para evitar escándalos. Con el comunicado defendiendo a Alonso, Rivera se ganó los aplausos de sus seguidores que coinciden en que la empresaria merece respeto por ser la madre de dos de sus hijos. "Mis respetos Lupillo. Con este comunicado te respeto aún más, que bueno que reconozcas que tu suegra se pasó con sus comentarios racistas", escribió una seguidora. "Wow! ¡Así lo dice un hombre verdadero! Lo siento, pero tu suegra debió de haberse quedado con sus comentarios porque no importa la situación, [Mayeli] es la madre de tus hijos", opinó otra. "Como padres necesitamos reiterarles que a pesar de la situación, debemos de mantener una relación cordial y respetarnos el uno al otro. ¡Eres un padre maravilloso!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lupillo Rivera se disculpa públicamente con Mayeli Alonso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.