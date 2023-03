Lupillo Rivera revela si firmó acuerdo de confidencialidad con Belinda Luego de que un actor diera a conocer que Belinda lo obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad, Lupillo Rivera quien reveló supuesto romance con la actriz, confesó si realizó dicho acuerdo legal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, se ha mencionado que Belinda mantuvo un romance con Lupillo Rivera cuando ambos coincidieron como jueces del reality de canto La Voz México, en 2019. Pese a que la actriz nunca lo hizo público, el intérprete de "No llega el olvido" aseguró que el idilio existió y se la pasaron muy bien en aquel momento. Ahora, tras las declaraciones del actor José Ángel Bichir, donde reveló que la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad para que no revelara detalles de su vida privada y el idilio que mantuvieron, el hermano de Jenni Rivera aseguró que él nunca tuvo acceso a un documento legal de ese tipo; incluso, bromeó con el tema y nuevamente defendió a su supuesta exnovia. "Si me va a demandar no hay problema, nosotros solucionamos el problema rápido", aclaró Rivera a los medios de comunicación. "No, fíjate que no [no tuve ningún acuerdo de confidencialidad]. No tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo". Lupillo Rivera y Belinda Lupillo Rivera y Belinda | Credit: Medios y Media/Getty Images; LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que este famoso sale en defensa de la intérprete de "Amor a primera vista", debido a que también aclaró que nunca le dio una casa, regalos costosos o dinero, tal como ha salido a la luz pública por parte de otros sus exnovios. Lupillo Rivera también se pronunció sobre la posible paternidad de Christian Nodal, con quien tuvo un ligero conflicto, hace un tiempo, justamente por Belinda cuando tenían un romance. "Que le eche muchas ganas. La vida es bendición de Dios", concluyó.

