Lupillo Rivera revela si Belinda le pidió dinero cómo se ha rumorado Belinda aseguró que no necesita de un novio para tener una vida llena de lujos. Ante ello, Lupillo Rivera, quien mantuvo un romance con la cantante, se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Belinda lanzó un contundente mensaje donde advirtió que "nunca se ha necesitado un novio para darse lujos"; esto después de que ha rumorado que la actriz suele pedirle dinero a sus parejas sentimentales y por ello mantiene una vida llena de privilegios. Incluso, Christian Nodal dio a conocer información donde la señalaba de exigirle recursos económicos. Ante ello, Lupillo Rivera, quien tuvo un romance con la también cantante fue cuestionado de manera directa al respecto. "Nunca tuve que [dar dinero]. Nunca estuve en esa posición. Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos", advirtió Rivera en el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Creo que, la verdad, cuando uno anda con una persona, y si de veras amaste a esa persona, es mejor soltarla y no volver a hablar de esa persona y se acabó". El intérprete de "Tú y las nubes" aseguró que el hecho de que una mujer sea independiente no exime al hombre de darle su respaldo completo; incluso, deben ofrecerles la seguridad como pareja; lo cual, no implica que deban solamente ser proveedores. "Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas, todo el tiempo pueden ser las mujeres más fuertes del mundo, pero yo creo que la mujer siempre le falta ese 'mi amor, aquí estoy para lo que se te ofrezca, si estás cansada, mi amor, yo aquí estoy para sobarte los pies, para darte un abrazo' y hasta ahí. Y que ella siga chambeando al 100%", concluyó. Belinda, Lupillo Rivera Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera ha desmentido muchos rumores alrededor de su relación sentimental con Belinda; incluso, aclaró que no le compró una casa en California, Estados Unidos, como se aseguró hace un tiempo, y siempre ha tenido palabras de respeto hacia la intérprete de "Amor a primera vista".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lupillo Rivera revela si Belinda le pidió dinero cómo se ha rumorado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.