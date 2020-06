Lupillo Rivera revela públicamente que su ex Mayeli Alonso le fue infiel Lupillo Rivera hizo una fuerte declaración sobre las razones de su separación de Mayeli Alonso; lo cual, no fue del agrado de su exesposa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se llevó a cabo una audiencia correspondiente a una demanda comercial contra Mayeli Alonso. Como testigo de la parte acusadora, declaró Lupillo Rivera, quien, como consta en documentos oficiales mostrados por algunos medios de comunicación, reveló que su expareja sentimental le había sido infiel y que aún no estaban divorciados. RELACIONADO: ¿Se casa Mayeli Alonso? Image zoom Mezcalent “Los detalles de mi separación, mi divorcio, desde hace dos años, es algo que procuro callar; mantenerlo guardado para mí, para no herir a mis hijos”, advirtió Rivera en un video que dio a conocer a los medios de comunicación. “En esta última declaración es algo que tuve que hacer porque fui requerido por la ley a dar una declaración ante un juez y ahí no podía decir nada. Las preguntas se me hicieron y no tuve opción de no contestarlas”. De acuerdo con el cantante, ahora regresará a mantener en privado su intimidad y no hacer mayores comentarios sobre Alonso. “Siempre les he hablado con la verdad, pero en esta ocasión, de mi vida personal, mantendré la misma postura que he tenido por dos años de mantenerme callado, de no hablar absolutamente de mi exmujer, ni hablar nada de mis hijos”, agregó. “No he dicho, absolutamente, nada malo de nadie”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la empresaria respondió ante la información que otorgó Lupillo Rivera, asegurando que es falsa la supuesta infidelidad de su parte y que “el divorcio lo firmé sola” y ya está disuelto el matrimonio a nivel legal. Mayeli Alonso aseguró que puede revelar muchos secretos de su exmarido y con las respectivas pruebas. “En mi acta de divorcio que él fue a llenar”, advirtió en un live que hizo en su cuenta de Instagram. “En ningún momento se llenó ese hoyito que dice infidelidad. No se llenó ¿por qué? Porque al momento en el que tú vas a pedir eso, el juez te va a pedir pruebas”.

