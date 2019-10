Lupillo Rivera reaciona así a la imagen erótica que publicó su exmujer Mayeli Alonso El cantante se expresó así sobre la foto casi pornográfica que mostró su expareja Mayeli Alonso hace unos días y que ha puesto las redes patas arriba. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana explotó la bomba y se hizo público el secreto a voces que todos querían saber. Fue uno de sus protagonistas quien lo reveló. Lupillo Rivera habló de su verdad y declaró haber estado de novios con Belinda, la mujer más bella del mundo para él. Antes que ella hubo otra, su exesposa Mayeli Alonso, a quien también dedicó unas palabras, menos agradables, en el programa CHISME NO LIKE, emitido por su canal de Youtube. El cantante habló de su expareja y de una imagen que ésta publicó en sus redes hace días cargada de erotismo y, para algunos, rozando lo pornográfico. "Yo creo que uno como padre y como madre antes de hacer cualquier negocio debes pensar en los hijos porque yo no voy a salir en una película pornográfica, aunque pueda ganar millones, sin pensar en mis hijos", dijo claramente al espacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su separación la relación es prácticamente nula, lo único que les une es su hija Lupita Rivera, poco más. Ambos han iniciado caminos por separado y no tienen intención de reencontrarse. Las cosas no terminaron muy bien e incluso los primeros meses se tiraron los trastos a la cabeza. El tiempo ha calmado la situación y sus corazones ya no guardan más que respeto por lo que fueron. Lupillo incluso aseguró en esta entrevista que Belinda fue la mujer que más amó en su vida, lo que no deja precisamente en el mejor lugar la relación que mantuvo con la que fue su esposa durante más de una década. Advertisement

Close Share options

Close View image Lupillo Rivera reaciona así a la imagen erótica que publicó su exmujer Mayeli Alonso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.