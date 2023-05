El cantante mexicano habló con Javier Ceriani en el programa Chisme no like. "Ceriani, no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, ¿me entiendes? No quiero hablar", expresó Rivera. Cuando insistieron en preguntar si seguía junto a su novia Giselle Soto, el cantante respondió: "Pues mira, no, no quisiera contestar nada la verdad".