Lupillo Rivera celebra a su papá con un emotivo mensaje por su cumpleaños: "Intentaré ser como él" El cantante Lupillo Rivera celebró el cumpleaños de su progenitor, Don Pedro Rivera, con un amoroso y halagador mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además del innegable parecido físico, Lupillo Rivera y su padre, don Pedro Rivera, comparten un sinnúmero de cosas en común. El amor por la música ha fortalecido su relación desde que el reconocido cantante era muy joven. El respeto y protección de la familia, es algo que ambos hombres practican en sus respectivas vidas. Ahora, tras las distintas – y difíciles - experiencias que ha tenido que superar, Lupillo parece haber desarrollado una nueva admiración hacia su padre, que lo ha hecho desear ser una viva copia de él. Así lo confesó el cantante a través de un cariñoso mensaje dedicado al patriarca de la dinastía Rivera el día de su cumpleaños. "Gracias Dios por permitirme ser hijo de este gran hombre que ha dado todo por mí. Siempre intentaré ser como él, pero me falta mucho para llegarle al viejo. Te amo padre", expresó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera y Don Pedro Rivera Lupillo Rivera y Don Pedro Rivera | Credit: Lupillo Rivera/Instagram El mensaje fue acompañado por una serie de fotografías que muestra a tres generaciones de hombres Rivera: padre, hijo y nieto. Y el parecido ¡es impresionante! Lupillo, siguió los pasos de su padre, pero aún se desconoce si su hijo, a quien tuvo con la empresaria Mayeli Alonso, buscará una carrera en el mundo de la música mexicana. Lupillo Rivera Lupillo Rivera | Credit: Lupillo Rivera/Instagram Por lo pronto, L'rey, disfruta ser un pequeño de 12 años, consentido por su padre y abuelo, que le gusta pasar el mayor tiempo posible al lado de su famoso progenitor.

