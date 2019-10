¡Lupillo Rivera por fin comparte las imágenes de la boda y la mujer con la que fue fotografiado en el altar! Después de unos días con la incógnita, Lupillo Rivera lo aclara todo y cuenta quién es la mujer a la que supuestamente dio el 'Sí, acepto'. Estas son las imágenes que compartió del enlace. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Últimamente nuestro querido Lupillo Rivera no deja de darnos sorpresas de esas que nos paralizan el corazón. Primero que si tenía un romance con Belinda, luego el tatuaje que se hizo de la cantante en el brazo y ahora ¡que se casa! Hace unos días compartíamos en exclusiva unas imágenes de un supuesto enlace matrimonial del cantante con una misteriosa mujer. Pues hemos hecho nuestro trabajo ¡y por fin sabemos de quién se trata! La afortunada no es otra que la nueva protagonista de “Cuando eras mía” el video del nuevo single del artista que acaba de ver la luz en Youtube. Como era de esperar, en apenas unas horas ya ha arrasado. Y no sólo porque la canción es un bombazo sino porque el clip no tiene desperdicio. En él cuenta la historia de un amor que termina casándose con otro hombre. Él le pide que se lo piense antes de dar ese paso e incluso se presenta como invitado de la boda. En definitiva, una historia de desamor que nos hace preguntar si tiene alguna destinataria especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video también ha dado de qué hablar por dos razones de peso, una por las escenas subiditas de tono del cantante con su protagonista, con quien comparte un baño de espuma bastante picante. La otra tiene que ver con Belinda. Algunos seguidores de su canal aseguran que la modelo elegida se parece mucho a la artista, de quien se ha dicho ha estado muy pero que muy enamorado. Lo cierto es que se trata de una mujer rubia con unos preciosos ojos azules y de una gran belleza. Image zoom Mezcalent Como siempre, Lupillo ha vuelto a usar su sentido del humor para compartir lo que más ama en la vida, cantar. Ahí les dejamos el video y dejen volar su imaginación. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¡Lupillo Rivera por fin comparte las imágenes de la boda y la mujer con la que fue fotografiado en el altar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.