Lupillo Rivera presenta a misteriosa mujer ¡y la comparan con Shakira! El hermano de Jenni Rivera estaría volviendo a sonreír en el terreno amoroso tras su fallida historia de amor con Belinda. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Belinda parece ya ser solo un recuerdo más en la vida de Lupillo Rivera. El cantante y compositor mexicano vuelve a tener el corazón contento gracias a una atractiva mujer que le ha devuelto la ilusión en el terreno amoroso tras su fallida historia de amor con la reconocida intérprete de éxitos como 'Boba niña nice', 'En el amor hay que perdonar' y 'Egoísta'. El hermano de Jenni Rivera presentó este lunes a través de las redes sociales a la que parece ser su nueva novia junto a un romántico vídeo en el que se muestra acompañado de la susodicha. "Antes de que alguien más te lo cuente… Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella", comenzó escribiendo Lupillo por medio de su cuenta de Instagram para continuar dedicando unas palabras de agradecimiento a la persona con la que hoy parece compartir su vida: "Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito". "Si es bella por fuera, por dentro es más", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La publicación, como era de esperarse, generó un sinfín de reacciones, entre ellas la del patriarca de la familia, don Pedro Rivera, quien se mostró de lo más contento con la noticia. "Gracias a Dios por la felicidad de mis hijos #quevivaelamor", escribió en Instagram. Muchos seguidores de Lupillo encontraron un enorme parecido físico entre su nueva novia y la cantante colombiana Shakira y así lo dejaron saber en los comentarios. "Se parece a Shakira, es muy bella" o "está muy hermosa, pensé que era Shakira", fueron algunos de los cientos de mensajes que inundaron la publicación del cantante.

