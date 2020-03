Lupillo Rivera no se olvida de Belinda y le piropea en romántico mensaje En estos momentos tan críticos, el cantante le dedicó unas preciosas palabras de cariño, respeto y mucho amor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue el gran amor de su vida, la mujer a la que más ha querido. Así lo dijo él mismo. Una vez más Lupillo Rivera lo ha vuelto a gritar a los cuatro vientos. Ha sido a través de las redes sociales al ver un video que publicó un amigo en común y que muestra el lado más salvaje y divertido de Belinda. El personaje Escorpión Dorado compartió un divertido encuentro con la joven y Lupillo quedó embelesado. Así que no dudó en dedicarle un piropazo como sólo él es capaz de hacer. “Qué chulada de mujer compa”, escribió con gran cariño sobre la artista. Hace unas semanas era él a quien entrevistaba y confesaba su amor por la artista. Ambos terminaron su relación de meses pero quedó el cariño y el respeto que a día de hoy siguen demostrando en detalles como este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque lo llevaron en secreto durante algún tiempo, el amor verdadero es difícil de esconder y, a día de hoy, Lupillo sigue dando pistas de sus sinceros sentimientos por la intérprete de “Déjate llevar”. “Fueron cinco meses, la amé locamente”, expresó al programa Chisme No Like cuando el romance ya estaba terminado. Ambos pusieron punto y final a la relación pero les une una bonita amistad. Advertisement

