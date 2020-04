Lupillo Rivera llama “tóxicas” a Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Lili Estefan Lupillo Rivera señaló como "tóxicas" a varias famosas del espectáculo. ¿Cuál fue la razón de esta acción del cantante? Él mismo lo dio a conocer de manera pública. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tremenda sorpresa causó Lupillo Rivera al señalar a varias famosas como “tóxicas”. Esto sucedió cuando el cantante presentó una probadita de su nuevo tema titulado, justamente, “Tóxicas”. En el habla de sus exparejas sentimentales; así como de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, las conductoras del matutino mexicano Hoy; así como a Lili Estefan. Image zoom “¿Qué onda mi gente?, pues se me ocurrió componerle una canción a las tóxicas”, mencionó Rivera en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “A ver qué les parece”. RELACIONADO: ¡Lupillo Rivera acepta ser mujeriego! Image zoom Acto seguido, el intérprete de “Que me entierren cantando”, puso un fragmento de dicho tema; el cual, escuchaba mientras se reía de las dedicatorias realizadas a diversas mujeres, incluidas, esas y otras famosas que no quiso dejar fuera. Image zoom “Mi mamá y mis tías también son tóxicas. O ¿qué tal la suegra? también son re tóxicas, y todas mis exes esas son bien tóxicas. Y las reporteras también son bien tóxicas. Andrea Legarreta, muy guapa, pero tóxica. Y la Oprah Winfrey, millonaria pero tóxica. La bella Galilea, es un tipo tóxica”, menciona la canción. ¿La flaca de Lili Estefan? La reina de las tóxicas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hermano de Jenni Rivera también invitó a otros hombres para dedicar esta canción a algunas de las mujeres que conocen. “Con dedicatoria para mis tóxicas. Jajajaja”, escribió para acompañar dicho audiovisual. “¿A quién le dedicarías esta rola?”. Lupillo Rivera aún no ha revelado cuando llevará a cabo el lanzamiento oficial de la canción “Tóxicas”. Además, tampoco se han pronunciado las mujeres aludidas durante este fragmento musical. Advertisement

