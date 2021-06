Lupillo Rivera le responde a Christian Nodal Tras el comentario de Christian Nodal sobre la decisión de Lupillo Rivera de quitarse el tatuaje con el rostro de Belinda, el segundo le envió un mensaje al prometido de la cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Lupillo Rivera estuvo en el ojo del huracán por su decisión de quitarse el tatuaje con el rostro de Belinda que tenía en su brazo izquierdo. Christian Nodal fue cuestionado al respecto y prefirió bromear sobre este tema. Sin embargo, parece que eso no le agradó al hermano de La gran señora, quien le envió un mensaje al prometido de la actriz. "Oye, mi amor, me mandaron este video que según [Christian] Nodal te dijo puerco, mira chécalo", mencionó Giselle Soto a Rivera, en un video que el segundo dio a conocer en su cuenta de Instagram. El intérprete de "Que me entierren cantando" se río estruendosamente y sino que "no hay pedo, hombre, ese bato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa". Además, escribió un mensaje para acompañar el audiovisual. "Ahí está la respuesta…el que se lleve que se aguante. Lupillo Rivera, Christian Nodal". Al final del video, pusieron la imagen del novio de Belinda con una bomba que estalla. Lupillo Rivera termina diciendo "hermano, ahí estamos, ahí estamos". Christian Nodal, Belinda y Lupillo Rivera Credit: Alison Buck/Getty Images for The Recording Academy; Medios y Media/Getty Images; Charley Gallay/Getty Images for Bud Light SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comentario no fue bien visto por los cibernautas, quienes reprobaron la falta de respecto hacia la intérprete de "Amor a primera vista" por parte de ambos. "Como se refiere a ella ahorita, se referirá a ti en un futuro. Pésima la novia apoyando su falta de educación", mencionó un usuario. "No soy fan de la, mencionada pero no es correcto el comentario es una total falta de respeto a la mujer", agregó otro fanático. "Que desastre la, degradación del ser humano, siempre la mujer víctima de otra mujer", advirtió un internauta. Mientras tanto, Belinda y Christian Nodal sigue disfrutando juntos y compartiendo buenos momentos con sus respectivas familias; ninguno se ha pronunciado a este comentario de Lupillo Rivera.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Lupillo Rivera le responde a Christian Nodal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.