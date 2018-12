Mayeli Alonso asegura que a su ex Lupillo Rivera le molestaba su fama y dinero

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Mayeli Alonso confiesa que los problemas con su ex Lupillo Rivera empezaron por la fama que ésta estaba adquiriendo.

En entrevista con su amiga Elisa Beristain, Alonso comentó que el cantante le reprochó que ya no pasaba tiempo con él debido al programa Rica, Famosa, Latina, que ésta protagonizaba.

“Perdí el contacto con mi familia porque es un programa que te consume mucho. Tuve muchos conflictos con él [Rivera] por ese programa. Fueron muchos [problemas], el principal fue el tiempo. Era una muchacha que estaba en mi casa 24/7 y después ya no estaba de esa manera, estaba trabajando y me estaban pagando muy bien”, aseguró en la entrevista. “El yo estar fuera [de casa], el tratar de salir adelante, creo que fue mi problema más grande [con Lupillo]”.

El reality ayudó a Alonso a exponer su línea de pestañas y maquillaje, que la llevaron a posicionarse entre las 10 empresarias más exitosas dentro de ese rubro, lo que resultó en su independencia económica del cantante con quien había firmado un contrato prenupcial.

“Mucha gente piensa que yo llegué y dije: ‘me voy a llevar la mitad de todo, la mitad de todo es mío’. Yo disfruté muchas cosas con él, tengo que aceptar que me dio todo lo que necesité, no tuve nunca la necesidad de trabajar”, aseguró durante la entrevista. “Pero llegó un momento de mi vida que dije: ‘tengo que hacer algo por mí misma’. Yo quería darle algo a mi hija. Nada dura para siempre. Como mujer uno siempre tiene que estar preparada para el día en que te den una patada en la cola no te vayas sin nada y que [te] vayas con la frente en alto y con tus propias cosas”.

Tal y como lo hizo tras su escandalosa separación del cantante a principios de este año. Alonso dejó la casa de la pareja para mudarse a la mansión de sus sueños que gracias a su trabajo se pudo comprar y que está valorada en más de un millón de dólares.

Beristain retoma la razón de la separación enfatizando que no sólo fue una cuestión de tiempo, sino que también fueron celos del cantante por la nueva situación económica de Alonso.

“¿Qué fue lo que específicamente en él despertó el sentirse mal”, preguntó Beristain.

“Yo creo que fue mi casa que compré”, contestó tajante Alonso. “Yo estaba [determinada] en tener mi propia casa. Era mi meta, mi sueño americano era tener una casa. Cuando yo compro mi casa de mis sueños siento que fue como que un conflicto muy grande. Empecé a notar mucho distanciamiento. No sé si él llegó a pensar que me quería ir de la casa sola y lo estaba excluyendo de mis negocios, porque mis negocios los hice yo. El cerebro siempre fui yo”.

A pesar del trago amargo vivido, Alonso aseguró no cerrarse al amor, sin abordar el rumor que la vincula con el cantante Jesús Mendoza y confesó que le gustaría llegar al altar de nuevo.

“Claro que sí me casaría otra vez”, dijo.