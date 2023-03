Lupillo Rivera hospitalizado mientras su hermano Juan renovaba votos matrimoniales La esposa del cantante regional mexicano Giselle Soto compartió una foto desde el hospital. Esto es lo que se sabe de su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupillo y Juan Rivera Lupillo y Juan Rivera | Credit: David Becker/Getty Images; JC Olivera/Getty Images La conflictiva relación entre Juan Rivera y su hermano Lupillo sigue dando de qué hablar. Mientras el primero estaba derrochando miel en la celebración de la renovación de sus votos matrimoniales con su esposa en vivo en televisión, el segundo se encontraba en el hospital debido a complicaciones de salud. Así lo reveló el cantante regional mexicano en un comunicado en el que informó que tuvo que poner en pausa su gira musical en su país en los próximos días. "Mil disculpas mi gente, no podré estar presente en las próximas fechas. Estaré reposando", dijo el intérprete de "Sufriendo a solas" en sus historias de Instagram. Según Rivera tuvo que ser ingresado de emergencia el pasado sábado y someterse a una cirugía y estará de regreso a su rutina laboral para cumplir con sus compromisos a partir del 30 de marzo. "El día de ayer, Lupillo Rivera fue hospitalizado de emergencia haciéndole una apendicectomía laparoscópica, es por ello y por órdenes médicas que deberá tomar unos días de descanso. Imposibilitando su presencia en las fechas pautadas para los próximos días", se lee en la nota de prensa. La esposa del también compositor Giselle Soto compartió una fotografía con sus manos entrelazadas y agradeció a los seguidores, amigos y familiares por el apoyo expresado en este momento. Informó que no tiene dolor y se encuentra recuperándose positivamente. Mensaje de Giselle Soto Lupillo Rivera y esposa Giselle Soto Acta médica de Lupillo Rivera Left: Credit: Instagram / Giselle Soto Center: Credit: Instagram / Lupillo Rivera Right: Credit: Instagram / Lupillo Rivera Al mismo tiempo que Lupillo afrontaba su problema de salud, su hermano Juan renovaba sus votos matrimoniales con su esposa Brenda en un ceremonia que Telemundo transmitió en vivo y a la que Lupillo no iba a acudir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si Juan dijo algunas cosas que no debía haber dicho las tiene que corregir, así de fácil. Yo no he cometido ningún error, no he hecho absolutamente nada en contra de nadie y yo por eso sigo con esa actitud. Siempre les deseo lo mejor, creo que siempre lo he demostrado. El problema siempre ha sido de allá pa acá, si cruzaron una línea que lo reconozcan y pa' que nos vaya bien a todos", dijo Lupillo antes de sufrir el revés de salud. "Gracias a Dios con mi familia estoy muy bien, mis hijas están muy bien, mis hijos están muy bien y todos felices. Yo con mis padres estoy bien gracias a Dios, yo con ellos estoy bien gracias a Dios, siempre he estado bien con ellos y, como te digo, las ofensas siempre han sido de allá para acá, entonces nunca he respondido yo y pues ahí que Dios los cuide. Yo sigo trabajando. No puedes perdonar si no te piden el perdón", agregó.

