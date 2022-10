Lupillo Rivera habla de sus sobrinos y lanza advertencia sobre homenajes a Jenni Rivera El cantante Lupillo Rivera habló de sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera, y dio este consejo a quienes quieran hacerle homenajes a la Diva de la Banda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre se cumple una década desde la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera. Su hermano, el cantante mexicano Lupillo Rivera envió un contundente a quienes quieran rendir homenaje a la Diva de la Banda. "Sí, les recomiendo a todas las personas que le van a hacer un homenaje a mi hermana que le manden un porcentaje a mis sobrinos, ahí de las ganancias", dijo en entrevista en México con varios medios de comunicación, incluyendo Despierta América (Univision). "Ellos se merecen todo, ¿no?, ellos se merecen toda la atención y hay que acordarnos que mi hermana trabajó mucho por ellos y es lo que debe ser", añadió sobre sus sobrinos Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny. Los Rivera han estado en medio de conflictos familiares y aún no ha anunciado cómo rendirán tributo a Jenni Rivera en su décimo aniversario luctuoso. La intérprete de "La gran señora" murió el 9 de diciembre del 2012 cuando la avioneta en la que viajaba ella junto a otras seis personas se estrelló en Nuevo León, México, sin dejar sobrevivientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera Credit: (Rodrigo Varela/WireImage) El 'Toro del Corrido' no tiene planeado ningún homenaje público para Jenni Rivera en el décimo aniversario de su partida. "No tengo planes, no me gusta planear en ese tiempo", dijo. Lupillo Rivera Credit: (Michael Caulfield/WireImage) Al ser cuestionado sobre lo ocurrido el día que murió Jenni Rivera —ya que se ha especulado que podría tratarse de un crimen, no de un accidente, y que Jenni Rivera supuestamente recibió amenazas días antes— Lupillo no dio muchos detalles. "Todo el tiempo ha sido un accidente para nosotros, y así se queda", dijo el cantante.

