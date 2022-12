Lupillo Rivera habla de la reacción de sus sobrinos a la nueva canción de Rosie y Juan en honor a Jenni Rivera Lupillo Rivero habla de sus sobrinos, de la canción que Rosie y Juan le dedicaron a su hermana Jenni Rivera, y de incidentes fuera de lo normal que ocurrieron en su tributo a Jenni en el décimo aniversario de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupillo Rivera habló de sus sobrinos, describiendo la supuesta reacción que tuvieron a la nueva canción de Rosie Rivera y Juan Rivera en homenaje a Jenni Rivera, reporta Univision. "Los felicito, mucha gente lo tomó a crítica por el día que escogieron debutar la canción", dijo sobre el tema ' ' de sus hermanos Rosie y Juan Rivera, dedicado a la Diva de la Banda. "Cada quien tiene su forma de chambear", opinó Lupillo. "Hay que echarle ganas y hay que salir adelante. No puede comentar uno mucho". Lupillo dijo que los hijos de Jenni Rivera no estaban muy felices con el lanzamiento de la canción de sus tíos titulada 'Déjame el instructivo'. "Los sobrinos sí estaba agitados", dijo Lupillo. "Imagínate ¿qué sentirías tú en ese aspecto? Mis sobrinos tienen el derecho de sentir y hay que dejarlos sentir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera Jenni Rivera Credit: (Michael Tran/FilmMagic) El 'toro del corrido' añadió que lo llenó de tristeza el décimo aniversario de la muerte de su hermana Jenni Rivera. "Sí estaba triste", reveló. "Planeamos un homenaje bien bonito" añadió el cantante mexicano sobre el tributo que le hizo a su hermana. "Ya ves la organización, cada quien tiene su chamba, el video, el mariachi, sus tonos, la banda, tenemos un teleprompter con la lista de canciones, entonces es bien organizado, nada difícil", añadió risueño. "Y pasaron un montón de errores. ¡Error tras error! En vez de entrar con la canción de 'Ya lo sé' entró con otra ranchera. Luego dije yo: vámonos con la de 'No llega el olvido'. Y la banda, que la cantamos cada semana, en otro tono la tocó". Lupillo Rivera Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Sobre el lanzamiento de la cerveza de Jenni Rivera, Lupillo dijo que se enteró en TikTok, y bromeó: "Ya le marqué a mi sobrino y ya le ordené un 24".

