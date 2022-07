Lupillo Rivera se pronuncia sobre el divorcio de Chiquis Rivera Tras darse a conocer que Chiquis Rivera está oficialmente divorciada de Lorenzo Méndez desde el pasado mes de junio, su tío Lupillo Rivera no dudó en pronunciarse al respecto. ¿Qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un par de semanas, se dio a conocer que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están legalmente divorciados desde el 13 de junio de 2022. La pareja protagonizó una serie de escándalo al respecto y la controversia sobre las condiciones de su divorcio estaban a la orden del día. Ahora, todo eso ha quedado atrás y cada uno sigue su camino. De hecho, la cantante, desde hace un tiempo, mantiene una relación sentimental con el fotógrafo Emilio Sánchez y no duda en presumir su amor a los cuatro vientos. Pero ¿qué opina su tío Lupillo Rivera sobre el divorcio? Cabe recordar que tras el distanciamiento de los hijos de Jenni Rivera con gran parte de la familia por los manejos de las herencia de La diva de la banda, fue el cantante quien se mantuvo al lado de sus sobrinos y mantiene una relación cordial con ellos. "Que disfrute la vida a lo máximo, así como lo está haciendo. [Chiquis] ya tiene a su novio. Que lo disfrute", mencionó a los medios de comunicación. El intérprete de "No llega el olvido" enfrentó los cuestionamientos sobre el supuesto desmayo que sufrió hace unos días cuando estaba ofreciendo un concierto en México. "No me desmayé. Ustedes [la prensa] voltean la nota. No la volteen", aclaró. "A lo mejor, la presión ese día, nada más; no sé qué onda. Fui al médico y todo bien, gracias a Dios". Chiquis y Lupillo Chiquis y Lupillo | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera, quien continúa ofreciendo una serie de presentaciones en la tierra azteca, aprovechó para comentar que su padre, Pedro Rivera "está bien tranquilo, a todo dar", tras el proceso jurídico que atravesó por supuesto acoso sexual. "Le fue bien, qué bueno", concluyó.

