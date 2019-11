Lupillo Rivera se pone nervioso al hablar del tatuaje de Belinda, ¡confiesa que tiene más! By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo parecía indicar que la supuesta relación entre Lupillo Rivera y Belinda era cuestión del pasado. Sin embargo, la fuerte prueba de amor del cantante de música regional mexicana a su colega continua intacta, su tatuaje del rostro de Belinda. Durante la participación de Rivera en el programa Un nuevo día (Telemundo) esta mañana mostró en vivo y en directo que la tinta continúa en su piel. “Ya no quiero hablar del tatuaje”, dijo Lupillo. “Eso no tiene nada de malo”, responde Adamari Lopez. “Que tu sientas cariño y admiración por una persona con la que además has compartido, no pasa nada”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo: “Pero ustedes las mujeres son muy complicadas”, dice. “Ocupamos más mujeres, así como ella”, replica a Adamari. Chiqui Baby, que fue quien le cortó la camisa para mostrar el tatuaje inicial, le dijo que mostrara dónde tenía más tatuajes. El hermano de Jenni Rivera contestó, pero hizo caso omiso a la pregunta de que si el tatuaje era de otra mujer. Image zoom Mezcalent Tras varios meses de especulación sobre una relación sentimental entre Belinda y Lupillo Rivera, el cantante decidió confesar que sí había mantenido un breve romance con la intérprete de “Déjate llevar”. Ahora, la también actriz rompe el silencio y opina sobre la declaración que quien fuera su compañero en La Voz México. Image zoom “No, sé [si le decepcionó el comentario de Lupillo Rivera sobre el supuesto romance]. Siempre hay personas así”, advirtió Belinda al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie; nada qué hablar”. La cantante dejó claro que ese tipo de cosas no le quitan el sueño y solo se preocupa por lo positivo que le ofrece la vida. Aseguró que no le guarda rencor a Rivera por la indiscreción. Advertisement EDIT POST

