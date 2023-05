Lupillo Rivera y Giselle Soto dejan de seguirse en Instagram tras rumores de separación En medio de rumores de ruptura, Lupillo Rivera y Giselle Soto dejan de seguirse en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de rumores de separación, Lupillo Rivera y Giselle Soto han dejado de seguirse en Instagram. La pareja, que lleva casi tres años juntos, estaría atravesando una crisis. Según la influencer Chamonic, la pareja se separó por una presunta infidelidad de Giselle Soto. El tercero en discordia supuestamente es el boxeador Fernando Vargas Jr., con quien Soto supuestamente se encontró en Las Vegas y a quien ella sigue en Instagram. "Me dicen que Giselle y Lupillo Rivera ya están separados", publicó Chamonic en Instagram. "Dicen que Giselle engañó a Lupillo con el boxeador Fernando Vargas Jr. Lupillo cuando se enteró la corrió de la casa". Lupillo Rivera Giselle Soto Hasta ahora ni Rivera, de 51 años, ni Soto, de 28, han dado declaraciones sobre este tema, pero llama la atención que ninguno de los dos ha publicado fotos juntos en meses recientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera Giselle Soto Credit: (Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media) El 1 de marzo Rivera compartió un video en Instagram de vacaciones con su amada en Baja California, mientras que la última publicación de Giselle Soto en Instagram con Rivera es del 1 de enero del 2023 cuando celebraron juntos el Año Nuevo.

