"¿Es tu hija?" Lupillo Rivera divide opiniones al publicar foto besando a su novia El cantante regional mexicano genera opiniones encontradas con su apasionado y sexy post: los fans no se ponen de acuerdo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupillo Rivera publicó este martes una foto donde aparece besando apasionadamente en la boca a su novia la empresaria de belleza Giselle Soto que está dividiendo opiniones. "Disfrutando contigo AMORE es otro nivel de diversión", exclamó El toro de la banda, al publicar la instantánea tomada en el paradisíaco puerto de Cancún, en México. Los comentarios de admiración de los fans no se hicieron esperar. Pero, como siempre, las lenguas largas y sarcásticas también se dieron rienda suelta. "¿Es tu hija?", exclamó una seguidora en Instagram. "Luego te quejas que te roban la feria", exclamó alguien más. Pero eso no es todo, el cantante también etiquetó a su desaparecida hermana Jenni Rivera, la Diva de la Banda, provocando que algunos cuestionaran la decisión. "¿Y que tiene que ver jenni rivera porque ponerla?", inquirió una de varias seguidoras. Lupillo Rivera y su novia Credit: IG/Lupillo Rivera La novia de Lupillo compartió fotos de la maravillosa vista al mar de su suite y esta imagen en sexy bikini con la controversial moda del "under boob": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué hermocha!" contestó su novio al ver la instantánea acompañándola de emoji de fuego. Y aunque a los ardidos les duela, es de esperar que Lupillo y su novia sigan compartiendo imágenes desde el paraíso donde han decidido desconectar y recargar pila. ¡Todos pendientes!

