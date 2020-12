Close

Lupillo Rivera estalla contra el programa Suelta la sopa y le saca los trapos sucios a su equipo El cantante arremetió contra el productor del show y algunos de sus colaboradores aireando asuntos personales de ellos después de que dieran delicada información sobre él y su ex Mayeli Alonso. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su sentido del humor y su sonrisa son las grandes señas de identidad de Lupillo Rivera. Pero que no le busquen porque le encuentran. El cantante compartió muy molesto un video en las redes sociales en el que arremetió contra el programa Suelta la sopa y quienes trabajan en él por difundir una delicada información sobre su persona. Este martes el espacio emitió una pieza informativa que mostraba unos polémicos mensajes de teléfono de una conocida de Mayeli Alonso. En ellos daba a entender que la ex del cantante supuestamente temió por su vida por culpa del artista que no se la puso fácil. Muy enfadado por tales insinuaciones, absolutamente falsas según confirmó el propio Lupillo, aprovechó sus redes para sacar a la luz todos los trapos sucios de quienes se atrevieron a hacer tales acusaciones. "Están diciendo puras babosadas", arrancó notablemente afectado. "Malinterpretan y malinforman las cosas… llevan muchos años hablando cosas malas de mí, entonces yo también tengo muchas cosas que hablar de ellos, empezando por su conductor Jorge Bernal y su esposa, si ustedes supieran lo que yo sé de Jorge Bernal", afirmó furioso después del reportaje que hicieron que no lo dejaba en buen lugar. Y eso fue solo el principio. También arremetió contra el productor del show de Telemundo, Carlos Mesber, sobre el que lanzó acusaciones verdaderamente delicadas —y supuestas— sobre su persona, sus gustos y sus relaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quería darle un quemón al programa ese, a Telemundo y a NBC también, ¿cómo puedes emitir ese programa? ¡No lo entiendo! ¡En los Estados Unidos de América! Eres una corporación tan grande, ¿cómo puedes permitir eso?", expresó indignado, pero sin perder los nervios en ningún momento. Entre otras cosas aseguró estar muy enamorado de su pareja y no necesitar nada de esto. Pero la situación sobrepasó todos los límites y ha decidido que publicará algo a diario para sacarles más trapos sucios a los trabajadores de este show. "¡Vamos a ver quién sale más quemao!".

