Lupillo Rivera estalla contra censura de video en YouTube El artista mexicano denunció en sus redes sociales que su nuevo corrido “Cortina de humo” fue eliminado de esa plataforma social sin aparente razón. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Lupillo Rivera denunció a través de sus redes sociales que su derecho a la libertad de expresión fue violentado por YouTube, luego de que censuraran uno de sus videos. El intérprete de “No me llega el olvido” escribió en su cuenta de Instagram que su más reciente videoclip titulado “Cortina de humo” —que realizó en una colaboración con su hermano Juan Rivera— fue eliminado a los pocos minutos de haberse publicado en su canal a pesar de no tener “ninguna escena de violencia o hacer alusión al crimen”. “Fue censurado por YouTube... a pesar de existir en la misma plataforma videos que realmente muestran contenidos y letras explícitas que atentan a cualquier valor humano, con temas de drogas, armas, escenas de sexo o de violencia. ‘Cortina de humo’ no emplea algún lenguaje ofensivo”, se quejó el artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, el hermano de Jenni Rivera pidió “coherencia” al gigante de la tecnología al considerar que no violentaron ninguna norma y que dicha acción en su contra no corresponde con el respeto a la libertad de expresión. Según el diario mexicano Quadratín Jalisco, en el video se hace referencia a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue un reconocido líder del crimen organizado en Guadalajara, México, condenado a casi 40 años de prisión. Según el comunicado enviado por YouTube al cantante, el video fue eliminado por que “creemos que viola las normativas de nuestra comunidad”. El video fue producido por Línea Music y las letras de la canción fueron escritas por Juan Rivera. Esta colaboración es una de la más esperadas por sus fanáticos, luego de haber pasado años desde que saliera un tema de ambos.

