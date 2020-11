Close

¡Lupillo Rivera, destilando amor! "Gracias por cambiar mi vida radicalmente" La familia Rivera tiene de todo en estos momentos en asuntos del corazón: Mientras Chiquis sufre por amor, su tío derrocha miel junto a su joven novia y Lorenzo Méndez hace preguntas indiscretas... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Tiempos revueltos en las emociones de la familia Rivera! Mientras unos presumen su suerte en el amor, otros sufren por su causa. Primero, Lupillo Rivera es el vivo reflejo de la felicidad. Desde que contara a los cuatro vientos quien era la nueva reina de su corazón, una linda pelirroja de 25 años llamada Giselle Soto, el cantante está rejuvenecido y contento como nunca. “Amor, gracias por lo que has hecho en mi durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito”, dijo entre otras cosas el día que anunció oficialmente su relación con este video: Hoy, casi dos meses después, Lupillo no pudo evitar volver a enviarle un mensaje breve pero muy significativo a su novia desde sus redes: “Gracias por cambiar mi mundo radicalmente”, aseguró con su mejor sonrisa posando junto a la niña de sus ojos. Por otro lado, su sobrina Chiquis Rivera no la está pasando tan bien. En una entrevista exclusiva para People En Español habló de su reciente separación: “Ha sido un año pesadísimo emocionalmente”, confesó. “En lo personal, he pasado por momentos muy difíciles este año, pero en mi carrera me han pasado cosas muy buenas”, dijo con un tono más positivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que Lorenzo Méndez también se ha enfrascado en el trabajo tras su separación de la hija de Jenni Rivera, recientemente quiso tomárselo con sentido del humor, haciendo una pregunta desde su red de Twitter: Image zoom Credit: Lorenzo Méndez Twitter “¿A cuántos meses de no tener uno relaciones se vuelve virgen de nuevo?” Y añadió, siguiendo la broma: “Pregunto por un primo de un amigo…” Las respuestas más disparatadas, como era de esperar, se sucedieron en su muro. De momento, el más feliz de su entorno es el tío de su ex, quien ha recuperado la estabilidad en el amor después de sus baches anteriores.

