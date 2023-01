Lupillo Rivera habla de la confesión de Mayeli Alonso de que hicieron un trío: "Uno se debe de callar" Lupillo Rivera respondió a preguntas acerca de las declaraciones de su ex Mayeli Alonso en las que aseguró que durante su relación habían hecho un trío y sobre si es los había afectado como pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por mucho tiempo se comentó que la separación de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso se debía a infidelidades en la pareja y a un supuesto trío sexual que habrían hecho con otra mujer. Hasta hace unos días ninguno de los dos había hablado al respecto, pero fue Alonso quien decidió romper el silencio al afirmar que el trío sexual había sido una realidad. No obstante, el hermano de Jenni Rivera tiene otra versión de los hechos. "Con ella no", dijo Lupillo cuando fue cuestionado por la prensa, tal como reportó el programa El gordo y la flaca (Univision). "No hay manera de cómo puedes hacer eso en un matrimonio, no debes". "Yo estoy tranquilo",dijo. "Yo no te puedo responder si ella a lo mejor… no sé". Lupillo Rivera y su ex esposa mayeli Univision's 29th Edition Of Premio Lo Nuestro A La Musica Latina - Arrivals Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications Cuando los reporteros quisieron saber si había hecho este tipo de prácticas sexuales fuera de su relación con Alonso, dijo: "Las cosas que pasan dentro de los cuartos o con personas con las que has tenido relación uno se debe de callar". "Eso se debe de quedar en el corazón de uno. Si lo disfrutaste, eso es algo que se queda personalmente en uno", aseguró. Fue en un live de Instagram que la empresaria reveló hace unos días que sí había hecho un trío sexual con su expareja y otra mujer. "Hace tiempo sí hicimos un trío mi marido en ese momento y yo con otra mujer y no pasó nada, absolutamente nada malo, mi matrimonio estaba en su mejor momento". Según Alonso, ese "no fue el motivo por el cual él y yo nos separamos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando eso pasó, estábamos en nuestro apogeo, él babeaba por mí, me amaba, él era un hombre que estaba satisfecho cien por ciento en todos los aspectos con su mujer", sostuvo. Alonso afirmó que a ninguno de los dos le afectó esta práctica sexual. "Ni a él le afectó mucho menos, yo no entiendo por qué ese tabú de todo ese rollo".

