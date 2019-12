Lupillo Rivera derrocha amor y ternura por la nueva princesa de su corazón, ¡qué bellezón! Al cantante se le cae la baba por la pequeña Aria Elena. Su hija Abigail Rivera compartió unas entrañables fotos de la bebé que acaba de nacer y el abuelo se derritió. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es un romántico empedernido siempre dispuesto a vivir el amor a mil por hora. Lo demostró con Belinda, por quien hasta se hizo un tatuaje al poco tiempo de conocerla. Así es Lupillo Rivera: apasionado, entregado y un enamorado de la vida. La cantante finalmente no le correspondió, pero otra linda princesa llena otra vez su corazón. Se llama Aria Elena y es la nueva nieta del artista. Su hija Abigail Rivera dio a luz el pasado fin de semana a esta preciosidad y al abuelo se le cae la baba, como es normal. La orgullosa mami publicó varias fotos de su bebé y el Toro del Corrido no tardó en mandarle un tierno mensaje y todos los besos. “Mmmuaaa”, escribió embobado junto a unos corazones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sus romances no han tenido un final feliz, Lupillo ama a las mujeres. Vive rodeado de ellas; solo con su primera esposa, María Gorola, tuvo cuatro: Ayana, Abigail, Angélica y Baby Rivera. Después llegó Mayeli Alonso con quien recibió al varoncito, si bien también tienen una nena, Lupita. Ahora le llegan los nietos por parte de sus hijas mayores. El abuelo más sexy del momento parece disfrutar de este título sin complejo alguno y con la mayor de sus sonrisas. Mientras cupido se decide a lanzarle la flecha, él vive el amor de su familia al tope, el más grande de todos. Advertisement

Close Share options

Close View image Lupillo Rivera derrocha amor y ternura por la nueva princesa de su corazón, ¡qué bellezón!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.