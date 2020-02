Lupillo Rivera se confiesa en su entrevista más sincera. "Belinda fue la mujer que más he amado en la vida. Es una mujer completa" El artista ha abierto su corazón al periodista Gustavo Adolfo Infante al que ha confesado sus verdaderos sentimientos por la cantante casi al borde de las lágrimas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su risa y su sonrisa son sus grandes señas de identidad. Su sentido del humor es una de las características más destacadas de Lupillo Rivera, pero eso no significa que en su interior no sufra, sienta ni padezca. Al contrario, también se emociona y mucho, quizás más de lo que pensamos. Así lo ha demostrado en su entrevista más sincera hasta el momento con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino. El cantante ha hablado, entre otras muchas cosas, del gran amor que vivió con Belinda, de sus verdaderos sentimientos y de lo aún significa para él en estos momentos cuyas vidas están separadas. “Es, fue la mujer que más he amado en la vida hasta este punto. Es una mujer bellísima, Belinda es una mujer completa, es una mujer completa que admiro y la voy a admirar toda la vida porque lo que ella y yo vivimos solo lo ella y yo lo sabemos”, ha confesado sinceramente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También ha querido dejar claro que el tatuaje estará ahí para siempre en honor a ella y que a pesar de las ofertas que le han hecho para quitárselo nunca dará ese paso. “El tatuaje fue un reto que hicimos y cumplí el reto, le di mi palabra de que nunca me lo iba a quitar, y ahí se va a quedar. No me interesa ponerle algo encima o taparlo, ya ha habido ofertas de gente que hace tatuajes… Hasta el día que me muera ahí va a estar el tatuaje”, dijo con certeza. Image zoom Image zoom Ante la pregunta de Infante de si le hubiese gustado envejecer a su lado, los ojillos de Lupillo brillaron de nostalgia de que algo tan bonito y especial no se haya dado. “Hubiese sido una historia de amor muy hermosa. Eso te puedo decir”, dijo profundamente emocionado desde el corazón. Lo que ocurrió para que rompieran es algo que tampoco ha querido contar en esta ocasión. Como buen caballero prefiere dejarlo para su intimidad y recordar lo bonito que fue este amor. Advertisement

