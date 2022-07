Lupillo Rivera está de luto por la muerte de una persona muy querida: "Se me fue el mejor mentor" Con un emotivo mensaje y demostrando su dolor, Lupillo Rivera despidió a una de las personas más importantes para él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 10 de julio, Lupillo Rivera sufrió una de las pérdidas más importantes en su vida, según dio a conocer. Falleció Javier Rivera, un hombre que apoyó al cantante a lo largo de su carrera profesional y le dio las herramientas para desarrollarse de la mejor manera en el escenario. Ante ello, el intérprete de "No llega el olvido" le dedicó un emotivo mensaje. "Se me fue el mejor mentor que a tenido mi carrera… siempre 'al pie de el cañón' como decía él. Cuando las conversaciones que teníamos…cuando tenia una duda profesional o personal… mi primera llamada era a Don Javi", escribió Lupillo en su cuenta de Instagram. "Lo que aprendí a hacer en el escenario fue por este señor quien quien tuvo la dicha de trabajar con Javier Solís, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Joan Sebastian y muchos muchos más en esta industria". El representante de regional mexicano también expresó el dolor que le causa la partida de su amigo. "Y sí, la verdad me duele mucho porque siempre contestó mis llamadas, ya sea para aconsejarme o regañarme por todo lo que he vivido en mi vida", continuó. "Doña Teresita gracias por prestarnos tanto a este señor que nos a enseñado a TODOS de una manera u otra… ¡Descanse en Paz Don Javi Rivera!". Lupillo Rivera Lupillo Rivera | Credit: NPA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañó este texto con una imagen de Javier Rivera sobre un fondo negro. "En nombre de Lupillo Rivera y todo su equipo de trabajo, lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Javier Rivera. Pronta resignación para toda su familia. Dios lo tenga en su Santa Gloria. Descanse en paz Don Javier Rivera", comentó. En sus mensajes, Lupillo Rivera dejó claro que había un cariño muy especial para Javier Rivera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lupillo Rivera está de luto por la muerte de una persona muy querida: "Se me fue el mejor mentor"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.