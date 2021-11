Lupillo Rivera da positivo al coronavirus y cancela conciertos. Lo que ha revelado sobre su crisis de salud El cantante mexicano Lupillo Rivera revela que se ha contagiado de coronavirus por segunda vez y tuvo que cancelar presentaciones. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupillo Rivera dio positivo al coronavirus y batalla contra esta enfermedad por segunda vez. El cantante tenía planes de viajar a México para presentarse en el Festival Soy Grupero el 30 de noviembre, pero recibió este devastador diagnóstico, reporta Univision. El presentador Alex Kaffie del programa Hoy compartió en su Instagram un comunicado de Lupillo Rivera, con el membrete oficial del artista, donde confirmada que dio positivo a COVID-19. "Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba covid-19. El resultado fue positivo", dice el comunicado, que fue publicado el 27 de noviembre. "Debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos", añade el artista, quien tendrá una presentación virtual en el festival. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) La cuenta de Instagram del Festival Soy Grupero también publicó el resultado positivo de la prueba de Lupillo, con el siguiente mensaje: "Lupillo Rivera comenzó a tener síntomas de Covid 19 el día de ayer por lo que fue a hacerse una prueba que lamentablemente salió positiva. Él se encuentra bien de salud y esto solo modificará su participación en el Octavo Aniversario de #SoyGrupero ya que se hará vía remota. Para nosotros lo más importante es la salud y bienestar de los artistas y participantes por lo que tendremos pruebas covid en el evento. ¡Gracias Lupillo por tu apoyo aún en esta situación!" Esta es la segunda vez que Lupillo da positivo al coronavirus. En diciembre del 2020 Lupillo y su pareja Giselle Soto ambos lucharon contra esta enfermedad. Su hermano Juan Rivera y su madre, Doña Rosa Saavedra, también dieron positivo al coronavirus en noviembre del 2021, según informó Juan en sus redes sociales, pero ya se sienten mejor y pasaron juntos el Día de Acción de Gracias. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

