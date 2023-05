Lupillo Rivera confirma que está separado de Giselle Soto y habla de su ex en medio de rumores de infidelidad Lupillo Rivera confirmó que ha vuelto a la soltería y habló de su ex Giselle Soto, quien fue su pareja por tres años. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupillo Rivera confirmó que se separó de Giselle Soto después de tres años de relación. El cantante mexicano habló con Despierta América (Univision), enfrentando rumores de que Soto le había sido infiel con el boxeador Fernando Vargas Jr. en Las Vegas y Lupillo supuestamente la había botado de la casa que compartían en California tras enterarse del desliz. El 'Toro del Corrido' aclaró todo lo sucedido, aseguran que su separación no se debió a terceros. Ambos han dejado de seguirse en las redes sociales, pero al parecer Rivera no le guarda rencor a su ex. "Hay muchas especulaciones, hay muchos chismes que se están diciendo, pero yo lo único que puedo aclarar es nosotros ya teníamos problemas, Giselle y yo ya veníamos con problemas desde noviembre", reveló. "En enero en mi cumple nos fuimos a Loreto y ahí nos dimos cuenta, sabíamos que ya la relación estaba afectada y los dos teníamos derecho de hacer lo que quisiéramos. Ella tenía la libertad de ir y salir a donde ella quisiera ir, y estábamos viviendo bajo el mismo techo, separados. Son cosas de la vida". Lupillo Rivera Credit: Instagram/ Lupillo Rivera SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Rivera pidió que no hablaran mal de su exnovia. "La mujer me entregó tres años de su vida", dijo sobre la joven empresaria. "Mis respetos para ella, le agradezco su tiempo. Lo único que me queda decir es que le deseo lo mejor del mundo. Y pedirle favor a los medios y a los influencers que son los que sacan las notas ahora, que investiguen las cosas bien antes de ponerlas porque sí pueden dañar a personas que no se lo merecen. Ella no se merece eso". El hermano de Jenni Rivera añadió que siente agradecimiento con Soto por lo vivido juntos. "Todas las mujeres del mundo se merecen un respeto", afirmó. "Creo que ser agradecido con la pareja que compartiste tres años es más que suficiente".

