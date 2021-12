Lupillo Rivera confiesa que se volvió a tatuar ¿a otra mujer? Primero fue Belinda, ahora Lupillo Rivera que se realizó otro dibujo en la piel en honor a alguien muy importante en su vida ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 12 de diciembre de 2021, falleció Vicente Fernández tras estar varios meses en el hospital a causa de una caída que sufrió en su rancho de Jalisco, México. Tras su deceso, muchos famosos se pronunciaron y presentaron su respeto a El Charro de Huentitán; sin embargo, pocos sabían que Lupillo Rivera era un admirador tan grande de su colega que decidió tatuarse en su honor el logo del intérprete de "El Rey" "Si me puse un tatuaje que es con el que [Vicente Fernández] herraba sus caballos, la VFG, y tuve la dicha de enseñárselo y estar platicando con él", reveló Rivera al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Se la curó [sorprendió] porque creo, no sé, a lo mejor nadie se había hecho un tatuaje de él nunca". La admiración del hermano de Jenni Rivera hacia el representante por antonomasia de la música ranchera era desde su temprana edad y "conozco mucho de él", sobre su vida y anécdotas personales que le compartió cuando convivieron mucho. Incluso, en una ocasión se disfrazó para que pudiera asistir a un concierto sin que lo reconocieran y solo pudiera "disfrutar del show". "Para mí Vicente Fernández siempre ha sido el ídolo de México. Sin faltarle el respeto a Pedro Infante, a Javier Solís, a Jorge Negrete. Mi papá siempre me puso la música de él. Para mí ha sido una dicha, una bendición haberlo conocido, haber compartido escenario con él", expresó. "Tengo muy bonito recuerdos de él; varias regañadas también. Y siempre va a ser el gran exponente de la música ranchera". Lupillo Rivera Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera confesó que su admiración hacia Vicente Fernández fue tal, que se rehusó a hacer un dueto porque no se sentía merecedor de ese honor. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: IG/Vicente Fernández "Para mí siempre fue un maestro. Entonces, como alumno decía 'usted es el maestro y mis respetos'. La verdad nunca me hubiera animado a hacer un dueto con él", confesó. "La disquera nos lo pidió varias y yo no [quise]. Es un respeto de verdad".

