Lupillo Rivera comparte mensajes de audio y texto románticos de una novia veinte años más joven. ¿Quién es? El cantante asistió a una divertida entrevista y entre broma y broma mostró mensajes y audios de una novia que apuntan podrían ser de Belinda. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su sentido del humor es uno de sus mayores encantos, además de su cercanía y su trato siempre caballeroso. Durante una de sus últimas entrevistas para promocionar su nuevo trabajo "Cuando eras mía", Lupillo Rivera volvió a ser divertido, bromista y jugar con el entrevistador, en este caso Piolín, en cuyo show de radio pasó de todo. Además de llamar a su madre para anunciarle un falso embarazo, Lupillo también dio rienda suelta a sus sentimientos y habló de amor. El presentador del show pudo ver algunos de los mensajes del cantante a un supuesto amor 20 años más joven, de 27, dijo el Toro del corrido. "Buenas noches guapo, que descanses, te mando un beso…", revela uno de los textos. Pero eso no es todo, hasta se le escapó un audio de voz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Decía algo así cómo, "yo he tratado de mil maneras". Al ser cuestionado sobre quién era la morra (la chica), Lupillo habló de una muchacha de 27 años, justo veinte más jovencita que él. En ningún momento dijo que se tratara de Belinda, aunque el presentador trató de sonsacarle, el intérprete se mantuvo discreto al respecto. La broma con Belinda siguió cuando en una llamada en directo a su madre, el presentador del show se hizo pasar por la cantante, "soy Belinda señora". Pero para evitar que su mamá hablara de más, Lupillo cortó la comunicación. Las risas estuvieron presentes de principio a fin en esta charla. Y a la pregunta de si era la cantante la de los mensajes, vean la entrevista y juzguen. Advertisement

