¡Así reaccionó Lupillo Rivera al arresto de su ex, Mayeli Alonso! En conversación con El gordo y la flaca, Lupillo Rivera habló de su ex... ¡y dijo que Giselle era su esposa! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lupillo Rivera fue entrevistado por El gordo y la flaca para conocer su reacción tras la noticia del arresto de su ex, Mayeli Alonso, en el aeropuerto de México. Sin embargo, algo captó la atención de Raúl de Molina sobremanera durante la entrevista: el toro del corrido llamó "esposa" a Giselle, su actual pareja. ¿Se casaron en secreto? El drama comenzó a raíz de la fuerte discusión que tuvo Mayeli con la persona que le atendió a la hora de embarcar su avión, quien cerró el vuelo frente a ella sin darle la oportunidad de embarcar. La pelea llegó a tal grado que la ex de Lupillo fue detenida por las autoridades. Así se refirió el hermano de Jenni Rivera al altercado que vivió hoy Mayeli Alonso: "quiero dejar bien en claro que no tengo absolutamente nada que ver, que yo me voy dando cuenta ahorita en la mañana". Recalcó que "estoy acá en apoyo nada más, no tengo absolutamente nada que ver con las cosas personales y esas cosas", y en cuanto a sus hijos, éstas fueron sus palabras: "solo te puedo decir que mis hijos están al cien por ciento, estoy muy contento con mis hijos, mis hijos están al cien por ciento, en su mejor cuidado y gracias a Dios así están". Lupillo Rivera Credit: IG Lupillo Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De todo lo que entendí", comentó atónito Raúl de Molina tras pasar el segmento de la entrevista, "es que Lupillo Rivera lo dijo, no lo digo yo, 'estoy aquí con mi esposa Giselle'… ¿Se habrá casado?" ¡Ahora solo queda esperar a que el toro del corrido desvele la incógnita!

