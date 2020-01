Lupillo Rivera arremete contra sus haters haciendo públicos sus datos personales y borrando sus cuentas El cantante ha explotado tras recibir fuertes insultos y ser ridiculizado por algunos de sus detractores con fuertes faltas de respeto. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a verle siempre con una sonrisa pero en esta ocasión Lupillo Rivera hizo una excepción y sacó su carácter para contestar a sus haters en redes sociales. Después de recibir una serie de insultos y faltas de respeto, el cantante grabó un video de casi cinco minutos para dirigirse a ellos y decirles un par de cositas. Aunque empleó su sentido del humor su mensaje fue directo, claro y contundente. Entre otras cosas hizo público el nombre de quien más cruelmente le atacó escondido detrás de un teclado y, por si eso fuera poco, también borró su cuenta para que no vuelva a hacer lo mismo a él o a otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Este año 2020 no voy a aceptar ningún comentario negativo, voy a agarrar y voy a borrar las cuentas de las gentes que me pongan comentarios negativos”, explica. “Si no me quieres y te caigo gordo, ¿para qué me sigues? Es así de sencillo”, expresó molesto. Lupillo afirmó que él no pierde el tiempo siguiendo a quienes no le interesan e invitó a los demás a hacer lo mismo. De forma algo irónica les propuso que hicieran algo bueno con sus vidas en vez de estar insultando a los demás. “Sé feliz, arregla tu corazón, hazle el amor a tu mujer, concéntrate en tu familia y no estar poniendo comentarios malos”, le aconsejó. Image zoom La cosa siguió y al reconocer que sus perfiles están verificados aseguró que se ponía manos a la obra con el reporte contra las personas que le habían dedicado tales improperios. “Yo creo que para mañana van a borrar tu cuenta y no vas a poder desear feliz año a nadie”, concluyó soltando una carcajada traviesa sin perder su encanto tan particular. Advertisement

