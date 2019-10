Lupillo Rivera admite por primera vez que estuvo con Belinda: "Fueron 5 meses. [La] amé locamente" El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera reconoció por primera vez este miércoles en un programa que estuvo saliendo durante cinco meses con la artista mexicana. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sí hubo romance entre Belinda y Lupillo Rivera. Aunque en su momento declaró que entre ellos sólo existía una excelente relación de amistad, el hermano de fallecida cantante Jenni Rivera admitió este miércoles por primera vez en una entrevista con el programa Chisme no Like que estuvo saliendo durante 5 meses con la intérprete de ‘El sapito'. "Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado del cielo las estrellas", aseguró el cantante de música regional mexicana. Más sincero que nunca, el también compositor reconoció que ‘nunca había amado tanto a una mujer' como a Belinda. "No tengo por qué rajarme… Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo pues ya me arreglo yo con ella", dijo Lupillo, quien dejó claro que nunca hablará mal de la artista. "Yo siempre la he protegido de todas las cosas. Siempre he hablado superbien de ella, nunca voy a hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. [Es] La mujer más hermosa que he conocido en mi vida", aseveró Rivera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hermano de Jenni también admitió que la cantante de 30 años es la única mujer que ha hablado bien de él. "La única. De todas las demás no puedo decir nada, pero de Belinda sí puedo decir que es la única mujer que ha hablado cosas positivas y cosas buenas de mí de una relación y a eso yo le doy mucho valor", declaró el compositor. Advertisement

