Lupillo Rivera aclara su relación con Belinda y explica por qué se tatuó el rostro de la cantante

El supuesto noviazgo entre Belinda y Lupillo Rivera no ha dejado de acaparar titulares desde que hace dos meses People en Español diera a conocer en exclusiva que la intérprete de ‘El Sapito’ estaba viviendo un romance con el citado cantante mexicano. Si bien la que fuera protagonista de exitosas telenovelas infantiles como Amigos por siempre y Aventuras en el tiempo se apresuró a desmentir el noviazgo, la pareja fue captada en numerosas ocasiones en actitud muy cariñosa, lo que seguía haciendo pensar que entre ellos había algo más que una relación de amistad. La gota que colmó el vaso fue el tatuaje que se realizó el hermano de Jenni Rivera del rostro de Belinda en su brazo y que Lupillo negaba rotundamente que tuviera a pesar de que existían pruebas.

Con el fin de evitar más especulaciones, y tras el revuelo que generó el pasado jueves la publicación de una foto en la que se puede ver a Belinda en compañía de otro hombre que no es Lupillo, el también compositor de música regional mexicana decidió contar por fin su verdad.

Lo hizo a través de su perfil de Instagram, donde este viernes compartió un vídeo en el que por fin hace frente a todo lo que se ha dicho en los últimos meses sobre su relación con Belinda.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos”, comenzó aclarando Lupillo.

“Nos conocimos en [el programa] La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco o seis veces creo a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas ahí –inclusive en varias partes nos agarraron los medios–, pero nosotros simplemente somos amigos. Nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho y nos la llevamos muy suave Belinda”, agregó.

El cantante también habló del famoso tatuaje del rostro de Belinda que se realizó en el brazo y que hasta ahora había negado que tuviera, a pesar de que las imágenes hablaban por sí solas.

“Sí existe, ahí lo traigo”, reconoció por primera vez Lupillo.

“Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿a que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, explicó el hermano de Jenni.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Respecto a las críticas que ha recibido en redes por hacerse dicho tatuaje, Lupillo se mostró tajante: “Es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera. A nadie le debe importar y yo creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Aquí la traigo y ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener”.

¿Y la boda?

El también compositor de música regional mexicana negó que se estuviera planeando una boda, como dejó entrever su compañero en La voz, Ricardo Montaner, en una entrevista.

“Ricardo Montaner acaba de sacar un disco muy bueno y los medios en vez de preguntarle por su música le preguntaban por Belinda y Lupillo, eso causa que el señor Montaner diga ‘ya sí se van a casar’ para que ya no le volvieran a preguntar. Pero nunca hemos planeado ninguna boda, no tenemos planeado nada de ese tipo, una boda es muy serio y eso no existe tampoco”, dejó claro.