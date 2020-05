Lupillo Rivera revela su intimidad y muestra el interior de su casa. ¡Descubre cómo vive este famoso cantante! Lupillo Rivera deja al descubierto el interior de su hogar e incluso revela cuál es su lugar favorito y algunos de los objetos más preciados para él. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como otros famosos que ahora están en cuarentena, Lupillo Rivera ha podido disfrutar más de su rancho, en el que pasa el aislamiento. Ahora revela cómo vive el famoso cantante, quien pasa muchos momentos en este lugar acompañado de sus hijos. Este inmueble cuenta con varias hectáreas de terreno, en las cuales, además de espacios abiertos para recreación; incluyendo una alberca y asador. Incluso, en la parte trasera de la casa, hay una estancia al aire libre con una sala de madera y diversas sillas. RELACIONADO: Lupillo Rivera acepta ser mujeriego Este lugar aún está en etapa de decoración por lo que algunos espacios permanecen vacíos; sin embargo, tiene un pequeño comedor que se junta con la cocina y la estancia donde hay una chimenea, una gran televisión y una sala. El mobiliario también es de madera con tonos cafés, excepto el de la sala que es de piel, pero con el mismo color. Eso sí, tiene su propio estudio de grabación. Su amplia cocina es abierta, está decorada con muebles de madera en color café combinado con beige y jaspeado. El refrigerador de dos puertas y la estufa son en tono plateado. Tiene un mueble que sirve de barra para cocinar, así como una barra comedor. https://www.instagram.com/tv/B-DMGTNnrpK/?utm_source=ig_embed Lupillo Rivera reveló que tiene un espacio que es su preferido, en el que gusta de pasar mucho tiempo y tiene una pintura muy especial. Además, presumió un par de tenis blancos que fueron un regalo de su fallecida hermana Jenni y que “no los trato de usar para que me duren toda la vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estamos en este rincón tan especial de mi casa y aquí es donde paso tiempecillos”, explicó Rivera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Tengo unas cosas muy especiales. Este cuadro que me pintaron y me lo regalaron, pues son mis dos artistas favoritos, que es don Vicente Fernández y en la guitarra Javier Solís, y, pues según ahí, estoy disfrutando la música de los dos”.

