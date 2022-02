Lupillo Rivera aconseja a Belinda sobre el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal Tras haber mencionado que mantuvo un romance con Belinda, ahora Lupillo Rivera da su opinión respecto al anillo de compromiso que Christian Nodal, exnovio de la cantante, le dio para comprometerse en matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de febrero de 2022, Christian Nodal dio a conocer públicamente que había terminado su promesa matrimonial y noviazgo con Belinda. A partir de entonces, iniciaron una serie de especulaciones sobre las causas de la separación, tales como ¿qué haría el cantante con los tatuajes de la actriz?; ¿fue por dinero?, etc. Particularmente, ha ocasionado motivo de ámpula que sucederá con el costoso anillo de compromiso que el intérprete de "Adiós amor" le dio a su entonces novia. Ante ello, Lupillo Rivera, quien supuestamente estuvo ligado sentimentalmente a la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate, opinó al respecto. "Creo, yo, yo, no puedo comentar de otra persona; creo que cuando entregas algo con mucho amor, cuando se lo regalas a esa persona, y si ya no funcionan las cosas, creo que los regalos ya no se deben regresar. Pienso que así debe ser ", comentó al programa estadounidense de televisión Hoy día. "Pienso que así debe de ser. No importa el precio ni el valor, cuando regalas algo es porque lo regalaste con todo el amor del mundo y si no funcionaron las cosas ahí se quedan los recuerdos". Tal como Nodal, Rivera se tatuó el rostro de Belinda en el brazo y tras el noviazgo de la cantante, se lo borró. Ahora, responde si se volvería a realizar un dibujo permanente en honor de otra dama. "Sí, como no, ¿por qué no? Es mi cuerpo", advirtió. Christian Nodal, Belinda y Lupillo Rivera Christian Nodal, Belinda y Lupillo Rivera | Credit: Manny Hernandez/Getty Images; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a si se quitaría nuevamente la impresión de otra mujer también fue enfático. "Sí, igual [me lo borraría otra vez]. Porque así debe ser. Toda la gente 'está loco, Lupillo Rivera está loco'", agregó. Nodal Belinda compromiso Credit: IG Nodal Lupillo Rivera volvió a confirmar que nunca le compró una casa a Belinda, pero no quiso dar a conocer lo que le ha comprado a su actual pareja sentimental. Prefirió promover el libro Invencible de su sobrina Chiquis. "Léanlo, cómprenlo dos veces"; concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lupillo Rivera aconseja a Belinda sobre el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.