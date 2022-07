Lunay habla sobre el retiro de Daddy Yankee: "Es como una tragedia" El cantante puertorriqueño se une a la campaña Ritmo y Color de McDonald’s para celebrar el arte y la música urbana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Consciente de las últimas tragedias que han ocurrido alrededor del país, donde decenas de niños y adolescentes han perdido la vida a causa de insensatos actos de violencia, Lunay pretende utilizar su música para brindar un mensaje positivo y de aliento a la comunidad hispana. Billboard Latin Music Week 2021- Day 2 Lunay | Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard "Me parte el corazón tener que hablar de esto [tiroteos]… Estamos aquí para apoyar a los latinos y todo lo que tenga que ver con esas tragedias", aseguró el intérprete a People en Español. "Tengo diferentes mensajes a través de mi música. [Es] música que despeja de las cosas malas que están pasando por ahí. La música es algo de muchas vibras, algo espiritual y me gusta llevar siempre buenos mensajes a través de mis letras", reconoce el cantante. Por otro lado, el reggaetonero reconoce que se inspiró en la carrera de Daddy Yankee para dar su primer paso en la música, y confesó que considera el retiro del "Cangri", como una total fatalidad. "Para mí es como otra tragedia más que Yankee se retire, [porque] es una inspiración para mí", expresó. "Yo empecé en este camino con influencias como Yankee, pero nos toca a nosotros los nuevos artistas, los nuevos cantantes de Puerto Rico y del mundo entero, seguir haciendo lo que estamos haciendo, uniéndonos, poniendo la cultura para que crezca el reguetón y esto siga en grande y nunca pare". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y Lunay va por buen camino. El cantante se unió a la conocida campaña virtual Ritmo y Color de McDonald's que celebra en grande la diversidad del arte y la música urbana de la comunidad latina en Estados Unidos, con un magno concierto digital que se transmitirá este 28 de julio a través de YouTube. "Me siento más que bendecido de ser un artista de Puerto Rico y que se estén abriendo puertas como esta", comentó. "Tengo nervios positivos, de los que siempre me dan, siempre son de esas ansias de compartir con el público, de cantar, de disfrutar lo que hago y lo que amo hacer que es la música". Lunay Ritmo y Color McDonald's Lunay Ritmo y Color McDonald's | Credit: McDonald's USA A esta experiencia audiovisual se han unido los artistas Dora Zeneth Reynosa, de Dallas, Texas e Ivan Roque en Miami, para brindar el toque colorido de la fiesta veraniega, en los diferentes restaurantes de la cadena. "Me siento superorgullosa de celebrar mi cultura mexicana. Yo siempre he sido muy cercana a mis raíces y es lo que me gusta enseñar en mi arte y con los colores vibrantes que uso, es algo que me gusta [ofrecer] a la gente que tiene la oportunidad de ver mi arte", expresó Reynosa. Por su parte, el cubanoamericano Roque, a través de su obra expondrá lo que la mayoría de inmigrantes demuestran día a día en el país de las oportunidades: "nada te puede detener porque fuiste criado para perseverar".

