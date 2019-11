Lunay revela cuáles son las cualidades que debe tener su pareja ideal, ¿quién se apunta? El cantante Lunay revela cuáles son las cualidades que debe tener su pareja ideal, ¿quién se apunta? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lunay tiene claro que si no hay mofongo, no hay nada. El artista fue invitado a participar en Reina de la canción (Univision) el pasado domingo para beneplácito de sus miles de seguidores. ¿Quién es tu Reina?

“Mi reina es mi mamá, y mis reinas también son todas las participantes que están aquí en Reina de la canción”, dijo el artista en entrevista con MezcalTV. ¿Cómo fue tu primer beso?

“Mi primer beso fue en la escuela, que siempre que había clase y decían que si vamos a ver películas, pues yo me iba para la parte de atrás y veía películas, pero de una forma diferente”. Image zoom John Parra/Getty Images ¿Tienes novia?

“No”. ¿Qué requisitos tiene que tener una chica para que te guste?

“Tres requisitos, como decimos en Puerto Rico: que esté buena, que tenga buen corazón y que me cocine en la madre”. ¿Qué tiene que saber cocinar?

“Yo creo que el mofongo con camarones y eso está difícil de que cocine, pero por eso estoy soltero, porque nadie me ha hecho, porque no hay nadie que me haya hecho un mofongo con camarones que me haya hechizado y me dice ‘¡quédate allí!’”. Image zoom (Photo by Tommaso Boddi/WireImage) ¿Y tú cocinas?

“Sí, yo cocino muchas cosas, arroz habichuela, pasta”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Lunay revela cuáles son las cualidades que debe tener su pareja ideal, ¿quién se apunta?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.