Hija de Gregorio Pernía seguirá los pasos de su padre: "La estoy ayudando" El actor colombiano Gregorio Pernía cuenta en exclusiva que su hija Luna seguirá sus pasos Gregorio Pernía y su hija Luna Gregorio Pernía y su hija Luna | Credit: Cortesía TELEMUNDO Tras coronarse ganadora del concurso de baile Así se baila junto a su padre en diciembre, Luna Pernía quedó enamorada de los reflectores. "Estoy ayudando a mi hija a que se encarrile en el mundo artístico", dice orgulloso el actor Gregorio Pernía. "Toda la familia está pegada [a] los proyectos que tiene Luna también con el medio ambiente". Y es que si algo caracteriza a los Pernía además de su vena artística es su amor por la naturaleza. "Nosotros siempre hemos vivido en el campo con gallinas, vacas. Cultivando cosas, llevamos una vida relajada. Eso lo hemos tenido desde hace 22 años con mi pareja [Erika Rodríguez]", cuenta el antagónico de la telenovela Hasta que la plata nos separe que se estrena el próximo 10 de mayo por Telemundo. Hasta que la plata nos separe Credit: TELEMUNDO "[Cuando me llegó la propuesta de la telenovela] yo estaba en una hamaca frente a la playa, y le dije a mi esposa que compraramos un terrenito en la playa. Y me llamaron de RCN y me gustó que iba a trabajar con Sebastián Martínez y Carmen Villalobos, y dije que sí de una vez". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Gregorio Pernía Gregorio Pernía y sus hijos Luna y Valentino | Credit: Instagram Erika Rodriguez Al culebrón y también a otros proyectos. "[Tengo un programa] unitario como La Rosa de Guadalupe, tengo un stand-up comedy que se llama las Intimidades de Gregoria Pernía, esto se puede presentar en clubs y en teatro", adelanta. "También estoy haciendo el show de Ave María". Gregorio Pernía y su familia Gregorio Pernía, su esposa y sus hijos: Valentino y Luna | Credit: Cortesía Gregorio Pernía Todo, sin descuidar lo vital en su vida "Siempre estoy metido con mi familia, para mí es lo más importante", acota. "Tengo una familia donde colaboramos con las tareas".

