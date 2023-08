Así fue la luna de miel de Alexis Atala con su esposa 28 años menor que él Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio están gozando de una luna de miel a dos meses de haber contraído matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Alexis Ayala dijo que estaba en los preparativos de boda con su novia Cinthia Aparicio; el pasado 11 de junio, el actor sorprendió al dar a conocer que realizó una boda de sorpresa con familiares y amigos para unir su vida con la mujer que es 28 años menor que él. Ahora, el famoso revela que está de luna de miel con Aparicio en Brasil. Así, mostró cómo están pasando este momento romántico. Una de las aventuras de la pareja fue nadar con delfines rosas, otra fue un paseo en bote por el mar; así como, un viaje en helicóptero, nadar en las playas brasileñas y un recorrido por las calles del país. He aprendido tanto a tu lado Cinthia Aparicio, de mí, de ti, de nosotros. De lo que es una pareja, del respeto a la individualidad, de la fuerza que tiene el amor y saber proyectar un proyecto y estilo de vida juntos", escribió Ayala para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "He aprendido contigo a ver el mundo diferente y lo digo en todos los sentidos. "Me has llevado de la mano a vivir bonito. No me sueltes, que yo no lo haré". alexis ayala y su novia Cinthia Aparicio Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continuó el emotivo mensaje para honrar a su ahora esposa. "Gracias por enseñarme, por tenerme paciencia y empatía. Gracias por tu amor, por tu respeto y por impulsarnos a más. Te amo belleza. Te amo como mujer, amiga, novia, amante, Complice y esposa. Te amo y te respeto como ser humano, como mujer con tu fuerza y delicadeza. Te amo en un 360 y lo digo y lo repito", continuó. "No eres el amor de mi vida, tú eres el amor en mi vida. Nos falta mucho mexico y mucho mundo por andar y conocer como me dices siempre. Así que a seguir caminando juntos con los sentidos del alma y corazón abiertos y con Fe en Dios y nuestro amor trabajándolo todos los días", agregó. "Porque cada día nos enamoremos más el uno del otro y de nuestra vida juntos. Gracias por este regalo de viaje que me hiciste para festejar mi cumpleaños y nuestro segundo aniversario y además hiciste de esto una primera luna de miel En estas 10 fotos es imposible plasmar toda la belleza a tu lado". Alexis Ayala no puede ocultar lo feliz que está en esta etapa personal al lado de Cinthia Aparicio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así fue la luna de miel de Alexis Atala con su esposa 28 años menor que él

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.