Close

La lucha de Luly Bossa: su hijo batalla contra una enfermedad incurable El hijo de la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como El clon y El zorro, la espada y la rosa padece un enfermedad incurable. Esta es su emotiva historia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muchos recuerdan a Luly Bossa por las diferentes telenovelas que grabó para Telemundo, entre ellas El clon y El zorro, la espada y la rosa, donde dio vida a Almudena Sánchez de Moncada, la tía del personaje que interpretaba la protagonista de la historia, Marlene Favela. Pocos conocen, sin embargo, la admirable lucha que ha tenido que llevar a cabo la actriz colombiana para sacar adelante a su hijo menor Angelo, quien hoy tiene 19 años. El joven sufre una distrofia muscular que le impide la movilidad, misma que le fue diagnosticada cuando tenía 11 años debido a las constantes caídas que sufría sin razón aparente. Lejos de victimizarse, Luly no ha dejado de luchar incansablemente desde que recibió el diagnóstico para que su hijo pueda tener la mejor calidad de vida posible. "Contra todo pronóstico Angelo sigue en la batalla", contaba en 2019 la también actriz de la telenovela de Telemundo Amores de mercado en un programa de televisión colombiano. Image zoom Luly Bossa y su hijo Angelo | Credit: Instagram Luly Bossa "La enfermedad de la distrofia es una cosa degenerativa. Hay más de 100 tipos de distrofias, solamente hay reconocidas dos. Y se supone que se van atrofiando los músculos, entonces digamos los dictámenes no son como muy favorecedores, pero Angelo tiene 17 años, se para, después de la cirugía se ha ido recuperando, ha ido recuperando la sensibilidad, ha ido recuperando como la fuerza en el torso que la necesitas para mantenerte erguido", explicaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madre e hijo protagonizaron recientemente la portada de la revista colombiana VEA en la que Luly revela con una actitud digna de admirar todas sus batallas para sacar adelante a su hijo menor, quien, gracias a su esfuerzo y constancia, pudo terminar sus estudios el año pasado. "En el 2014 no tenía idea de si podía seguir estudiando. Mi mamá hacía lo que podía para lograr esto que estamos celebrando hoy. Pasaron alrededor de 3 años, o algo más, en los que tenía profesores intermitentes de acuerdo a nuestras posibilidades. Había dejado de caminar. Constantemente era víctima de bullying y tenía programada una operación bastante complicada. De la mano de mi mamá hemos ido rompiendo cada obstáculo que los médicos han querido ponerme. Todavía no he dado el primer paso solo, pero mis sueños no se detuvieron", expresó el joven en 2020 durante su aplaudido discurso de graduación.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La lucha de Luly Bossa: su hijo batalla contra una enfermedad incurable

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.