Un cantante de 32 años hallado muerto una semana después de desaparecer en Arizona Una semana después de que se informara de su desaparición, el cantautor de música country Luke Bell fue hallado muerto en Tucson, AZ, en circunstancias aún por esclarecer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luke Bell Luke Bell | Credit: Rick Diamond/Getty Images for Tree Town Music Festival El cantautor de música country Luke Bell fue hallado muerto en Tucson, AZ, una semana después de que se denunciara su desaparición Bell, de 32 años, desapareció el pasado 20 de agosto y la causa de su muerte sigue siendo "desconocida" hasta el momento, según dijo el departamento de Policía de Tucson al diario The New York Post. Las autoridades indicaron que fue "encontrado en la cuadra 5500 de E. Grant Road en Midtown Tucson", no muy lejos de donde había desaparecido. Según el medio Saving Country Music, al cantante se le diagnosticó un trastorno bipolar y recientemente su "estado mental empeoró". Bell se dio a conocer tras lanzar su álbum debut Don't Mind if I Do en 2014. Algunos de sus temas más conocidos son "Where Ya Been?" y "Sometimes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Figuras de la industria musical han expresado su profundo dolor tras esta noticia. "Me ha roto el corazón enterarme del fallecimiento de Luke Bell", tuiteó cantautora Kelsey Waldon. "Muchos de nosotros nos conocimos en Nashville cuando éramos muy jóvenes y estábamos obsesionados con la música country, esos años fueron muy formativos. Era extremadamente talentoso y especial. Ve a escuchar a Luke hoy. Descansa en paz ahora, viejo amigo". La investigación en torno a la muerte de Bell sigue activa.

