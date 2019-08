El escandalosamente lujoso y extravagante cumpleaños de Kylie Jenner La multimillonaria empresaria ha celebrado su 22 cumpleaños a lo grande en Italia y con su novio Travis Scott en una fiesta llena de lujos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Kylie Jenner ha cumplido 22 añitos. Y como era de esperar, lo ha celebrado a lo grande. Diamantes, bote de lujo, champán, vestidos de gala, globos y mucho más han sido los ingredientes de esta extravagante y lujosa celebración. Ha sido la propia cumpleañera quien a través de su perfil de Instagram ha compartido desde Italia cómo está siendo su fiesta más ostentosa hasta el momento. A su lado, inseparable, sus amigas del alma y especialmente su novio, Travis Scott que fue el primero en agasajarla con cientos de rosas rojas con las que daba comienzo a este cumpleaños que promete va para largo. Aunque para regalo, el impresionante collar de diamantes que el rapero de 28 años le ha regalado este fin de semana. Un colgante en forma de labios gigantes que la joven no ha tardado en exhibir orgullosa en sus redes sociales. Coincidiendo con su cumpleaños, Kylie lanza su nueva línea de cosméticos donde el billete de dólar es su seña de identidad. El nuevo lanzamiento que lleva el nombre de Birthday Collection 22 ofrece una amplia gama de productos que van desde pintalabios, sombras y blush, hasta maquillaje, polvos y lápices. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus recién cumplidos 22, Kylie se mantiene como una de las mujeres más ricas del planeta según la revista Forbes. Una posición en la que tiene toda la pinta va a permanecer por mucho tiempo. Sus hermanas, Kardashian y Jenner, su madre Kris Jenner y sus amigos le han felicitado con divertidos mensajes e imágenes en redes, tan variopintas y originales como ellos. Con el fin de semana encima, prestaremos atención porque seguro que la fiesta, además de larga, tendrá muchas sorpresas. Advertisement EDIT POST

