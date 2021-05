El inesperado y poco frecuente destino de luna de miel elegido por Saúl Canelo Álvarez Mientras una gran mayoría de parejas se decantan por destinos tan paradisíacos como Bali o Maldivas, el boxeador y su esposa Fernanda Gómez han sorprendido con su elección de lujo. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si su boda fue por todo lo alto y llena de lujos, su luna de miel no iba a ser menos. Saúl Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez han compartido el escandalosamente ostentoso destino que han elegido para sus días de descanso. La parejita marchó rumbo a Europa, concretamente al nuevo punto de moda con unas playas paradisíacas y un clima de lo más cálido. Los tortolitos están en las costas del Mar Adriático, desde donde han compartido múltiples videos y fotos. Concretamente están en Croacia, una zona que se ha hecho muy popular en los últimos años y convertido en el destino favorito de gente adinerada. El resort de lujo era todo para ellos a juzgar por las imágenes que ha publicado el campeón de boxeo en sus redes sociales. Rodeados por el mar, las flores y unas construcciones de lo más modernas, derrocharon amor y felicidad ante tales vistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de champán y un menú exquisito, tampoco han faltado los fuegos artificiales en honor a su romántica unión que ambos presumieron de lo más emocionados y honrados en sus perfiles. Canelo Álvarez Canelo Álvarez | Credit: IG/Fernanda Gómez La pareja es una enamorada de los viajes a lugares exóticos como ya demostraron durante su visita a Dubai, en los Emiratos Árabes. Otro destino cada vez más de moda en el que disfrutaron de los lujos sin límites antes de la explosión de la pandemia mundial. Con esta nueva aventura por el mundo, Canelo y Fernanda están cumpliendo al pie de la letra el verdadero significado de lo que representa la luna de miel. ¡Muchísimas felicidades a los recién casados!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El inesperado y poco frecuente destino de luna de miel elegido por Saúl Canelo Álvarez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.