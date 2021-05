¡Las lujosas vacaciones de Raúl de Molina y su esposa en este mágico rincón de África! Después de un año de restricciones por la pandemia, el co-presentador de El gordo y la flaca por fin pudo viajar hasta el espectacular desierto de Kalahari. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha impedido hacer viajes más allá de las fronteras en el 2020 y parte del 2021. Pero con la llegada de las vacunas y un mayor control del coronavirus, Raúl de Molina y su esposa Mily por fin han podido regresar a uno de sus rincones predilectos en el mundo: África. La parejita hizo las maletas y marchó rumbo al desierto desde donde compartieron, no solo la mejor de sus sonrisas, sino unas imágenes de película. Aunque ya habían estado anteriormente en África, decidieron volver, esta vez al inigualable desierto de Kalahari en el Sur del continente. "En el desierto de Kalahari, en África del Sur. Siempre nos encanta y nos sorprende este continente. Después de esperar por más de un año por la pandemia, decidimos regresar a África Espectacular junto a Mily que le encanta esto tanto como a mí", escribió el cubano en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De Molina deleitó a sus seguidores con una serie de fotografías que muestran no solo la magia del lugar, sino el espectacular resort en la selva africana donde se hospedan. La pareja mostró imágenes de los bellos animales del lugar y de unos impresionantes atardeceres que solo África es capaz de ofrecer. Con el humor y gracia que caracteriza a Raúl, también reportó cómo fue el viaje hasta su destino en el 747-800 en el que se montaron. Un avión con todas las comodidades y en cuya planta viajaban prácticamente solos. Tal y como explica el también fotógrafo, este viaje lo tenían pagado desde hace un año pero debido a las circunstancias se vieron obligados a cancelarlo. Afortunadamente ya vacunados y con la situación más normalizada han podido regresar. ¡Ahora toca disfrutar!

