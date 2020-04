Así fue la espectacular fiesta de Pascua de Adamari López en casa. ¡No faltó detalle! La conductora y Toni Costa tiraron la casa por la ventana y celebraron por todo lo alto. Adornos, comida, juegos, ¡todo un sueño para Alaïa! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo ha sido modificado debido al coronavirus. Las fiestas de cumpleaños, las bodas y demás celebraciones, o se han pospuesto o se han celebrado de una forma diferente, más en la intimidad y sin invitados. Para estos días de Semana Santa, Adamari López y Toni Costa no quisieron privar a su hija Alaïa y sus amiguitos de una fiesta de Pascua como ellos se merecen. Así que, respetando todas las medidas y teniendo todas las precauciones para evitar la propagación de la pandemia, la pareja organizó una fiesta en su jardín que nos compartieron en un precioso vídeo. Los amigos de su princesa, separados de ellos y respetando las distancias los unos de los otros, buscaron sus huevitos y disfrutaron de un día lleno de diversión y risas ajenos a todo lo malo que acontece, como niños que son. Un gesto sumamente generoso por parte de los papis de Alaïa que, una vez más, se desvivieron por su hija que no paró de esbozar su preciosa sonrisa. La co-conductora de Un Nuevo Día cuidó al milímetro cada rincón del jardín, perfectamente decorado y preparado para el gran día, siempre con la ayuda de su chico y de las personas expertas en este tipo de celebraciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores quedaron impactados con el vídeo mostrado por la puertorriqueña en sus redes sociales. Aunque también hubo quien le recriminó una fiesta con tantos lujos habiendo niños sin nada. "Creo que algo más sencillo hubiera sido mejor, los niños con poco son felices", "Qué falta de sensibilidad en estos momentos difíciles", "No es necesario gastar tanto", le escribieron algunos fans molestos. Image zoom Adamari López/Instagram Pero también hubo quienes aplaudieron su afán de siempre ofrecer lo mejor a su hija pues los niños lo merecen todo. "Qué hermosura, gracias por compartir estas bellas imágenes", "Qué bonito que siempre sigan la tradición", "Qué bella, lo recordará por siempre", "Qué bonito que le puedas dar a tu niña tantos recuerdos bonitos", dijeron otra gran parte de sus seguidores. Gracias, como siempre, por celebrar el amor y ser unos padres ejemplares. Advertisement

