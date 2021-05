¡Así fue la boda de realeza de Saúl 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez! Al más puro estilo de las casas reales europeas, el boxeador y su esposa sorprendieron con un enlace y una celebración de príncipes y princesas. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A veces la realidad supera la ficción hasta límites insospechados. La boda religiosa entre Saúl 'Canelo' Álvarez y su esposa Fernanda Gómez es un ejemplo de ello. La pareja se casó por todo lo alto este sábado en una ceremonia que no tuvo nada que envidiar a la de cualquier miembro de las casas reales europeas. Desde la iglesia repleta de adornos florales inmensos hasta el espectacular vestido de la novia, quien eligió al prestigioso diseñador Elie Saab. Parecía una auténtica reina. Las imágenes del enlace llevado a cabo en Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima se multiplicaron en las redes gracias a los videos que compartieron amablemente sus invitados. Entre ellos, J Balvin y Prince Royce, quienes dejaron constancia del día de ensueño que tanto ellos como los protagonistas vivieron. Además de una impresionante ceremonia religiosa, Canelo y su esposa ofrecieron una recepción y posterior celebración llena de románticos detalles, actuaciones musicales y un menú de altura. Las notas musicales vinieron de la mano de amigos y compatriotas como el grupo Maná, cuyas melodías fueron bailadas por los novios con gran pasión en la pista. Aquello era una fiesta de alegría, amor y abrazos no solo entre los novios sino también los invitaos. J Balvin tomó buena nota para cuando decida dar el paso. Por ahora toca esperar y primero convertirse en papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto él como Royce compartieron con su amigo momentos inolvidables de música, risas y mucho cariño fruto de su amistad de años. La pareja cumple así su promesa y sueño de amor de estar unidos ante Dios para seguir haciendo crecer la bonita familia que ya han creado con su hija María Fernanda. ¡Muchísimas felicidades pareja!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Así fue la boda de realeza de Saúl 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.